Zdravotnický úřad ve Francii doporučil očkování třetí dávkou lidem nad 65 let

Francouzský zdravotnický úřad HAS dnes vydal oficiální doporučení očkovat proti covidu-19 dodatečnou dávkou všechny lidi nad 65 let a zvlášť ohrožené skupiny obyvatel. Další kolo vakcinace, které by mělo posílit obranyschopnost proti nemoci, HAS navrhuje provést společně s očkováním proti sezonní chřipce na konci října. Přeočkování zatím nebude povinné, ale doporučené.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK