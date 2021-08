Země žádají EU, aby pokračovala v deportacích afghánských žadatelů o azyl

Zastavení deportací by podle nich bylo špatným signálem pro další Afghánce, kteří by usilovali o vstup do EU. Dopis zveřejněný na twitteru belgického novináře časopisu Knack podepsali ministři pro migraci nebo jiní představitelé Německa, Rakouska, Dánska, Belgie, Nizozemska a Řecka. O výzvě dnes informovala agentura Reuters.

"Zastavení návratů vysílá špatný signál a pravděpodobně motivuje další afghánské občany, aby opustili svůj domov a vydali se do EU. (...) Žádáme proto vás a vaše týmy v komisi, abyste intenzivněji jednali s afghánskou vládou o tom, jak by mohly a budou probíhat návraty do Afghánistánu v nadcházejících měsících," píše se v dopise.

Evropská komise podle agentury Reuters potvrdila, že dopis obdržela a hodlá na něj později odpovědět.

Politici v dopise uvádějí, že Afghánistán je již několik let zemí, odkud do EU přicházejí největší počty žadatelů o azyl. Od roku 2015 přišlo do zemí EU přibližně 570.000 žadatelů o azyl, uvádí dokument; tento trend nyní pokračuje a současné boje ho jen posílí. EU by proto podle podepsaných ministrů, kteří zodpovídají za migraci ve svých zemích, měla pokračovat v dobrovolných i nedobrovolných návratech lidí do Afghánistánu.

Signatáři také uznávají, že situace v zemi je velmi napjatá a stávající projekty v sousedních zemích na podporu obyvatelstva nejsou dostatečné a bylo by dobré je v budoucnu více podpořit v rámci různých unijních programů.

Otevřený dopis obhajoval jeden ze signatářů, belgický státní tajemník pro azyl a migraci Sammy Mahdi. Skutečnost, "že některé regiony země nejsou bezpečné, neznamená, že každý státní příslušník této země má automaticky nárok na ochranu," napsal Mahdi na twitteru.

Otázka deportací Afghánců bude nejspíš také jedním z témat na mimořádném setkání ministrů vnitra členských zemí EU, které slovinské předsednictví svolalo na 18. srpna.