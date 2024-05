Dlouho očekávaný rozsudek padl. Soud rozhodl o odvolání Juliana Assangeho

Spojené státy žádají o vydání Assange kvůli obviněním ze spiknutí po zveřejnění statisíců uniklých tajných dokumentů, které se týkají aktivit USA během válek v Afghánistánu a Iráku.

Soud koncem března rozhodl, že Assange nemůže být okamžitě vydán do USA a dal Spojeným státům tři týdny na poskytnutí záruk týkajících se jeho práv podle prvního dodatku americké ústavy. USA se také musely zaručit, že Assange nebude po vydání odsouzen k smrti.

V pondělním verdiktu Vrchní soudci uvedli, že záruky poskytnuté Washingtonem nebyly dostatečné. Assange tedy může pokračovat v odvolacím procesu. Soudci uznali, že má důvod napadnout příkaz vlády Spojeného království k jeho vydání do USA.

Pokud by soudci rozhodli ve prospěch vydání, Assangeovy právní možnosti v Británii by se vyčerpaly. Jeho právníci by se v takovém případě obrátili na Evropský soud pro lidská práva se žádostí o vydání nouzového příkazu k zablokování deportace.

Assange se brání vydání do USA více než deset let. Sedm let strávil na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně a posledních pět let v přísně střeženém britském vězení Belmarsh.

Velké mediální organizace, obhájci svobody tisku a australský parlament odsuzují stíhání Assangeho na základě amerického zákona o špionáži z roku 1917, který nikdy předtím nebyl použit za zveřejnění tajných informací.

V pondělí se stovky demonstrantů shromáždily před Vrchním soudem v Londýně na podporu Juliana Assange. Drželi transparenty a skandovali: "Osvoboďte Juliana Assangeho!" Na vlajkách s výzvou adresovanou americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi stálo: "Pusťte ho, Joe!"

Julian Assange je australský novinář, vydavatel a aktivista, který se proslavil jako zakladatel a hlavní tvář serveru WikiLeaks. Narodil se 3. července 1971 ve městě Townsville. Assange se stal celosvětově známým díky své práci na odhalování tajných vládních dokumentů a jiných důvěrných informací prostřednictvím WikiLeaks.

Assange se začal věnovat počítačům a hackingové komunitě již v mládí. V roce 2006 založil WikiLeaks, neziskovou organizaci, která se zaměřuje na zveřejňování utajovaných informací poskytnutých anonymními zdroji. Server rychle získal mezinárodní pozornost díky publikaci kontroverzních dokumentů týkajících se různých vlád a korporací.

Největší pozornost WikiLeaks získal v roce 2010, kdy zveřejnil obrovské množství tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentů. Mezi nimi byla i videa a zprávy týkající se válek v Afghánistánu a Iráku, známé jako "Afghan War Diaries" a "Iraq War Logs". Nejznámějším z těchto úniků je video nazvané "Collateral Murder", které zachycuje útok amerického vrtulníku na civilisty v Bagdádu.

Publikace tajných dokumentů přivedla Assangeho do střetu se zákonem. V roce 2010 byl ve Švédsku obviněn ze sexuálních deliktů, což vedlo k vydání mezinárodního zatykače. Assange popírá všechna obvinění a tvrdí, že jsou politicky motivovaná.

V roce 2012 se uchýlil na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, aby se vyhnul vydání do Švédska a následně do USA. Na velvyslanectví zůstal až do roku 2019, kdy byl ekvádorskou vládou vydán britské policii.

Od svého zatčení v roce 2019 je Assange držen v přísně střeženém vězení Belmarsh v Londýně, kde čelí žádosti USA o vydání kvůli obviněním z porušení zákona o špionáži. Jeho případ vzbudil značnou mezinárodní pozornost a rozdělil veřejné mínění. Někteří ho považují za hrdinu svobody slova a investigativní žurnalistiky, zatímco jiní ho vidí jako hrozbu pro národní bezpečnost.