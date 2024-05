Černý kašel v ČR: Situace se podle SZÚ ustálila. Hlášeno další úmrtí seniora

"Situace v posledních týdnech se ustálila. Hlášené počty případů v posledních týdnech oscilují nad hranicí 1000 případů za týden," uvedl ústav v aktuální přehledové zprávě.

Onemocnění se nadále vyskytuje ve všech věkových skupinách, medián věku nemocných je 20 let. Nejvíce případů i nejvyšší nemocnost připadá na věkovou skupinu 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku života je hlášeno již 210 případů nemoci.

V minulém kalendářním týdnu bylo nahlášeno další úmrtí v souvislosti s pertusí u seniora. U jednasedmdesátileté ženy z Moravskoslezského kraje se rozvinulo srdeční selhání a pneumonie.

Černý kašel nebo také pertuse je vysoce infekční bakteriální onemocnění, které postihuje plíce a dýchací cesty. Způsobují ho bakterie v ústech, nosu a hrdle nakažené osoby. Příznaky se obvykle objevují 7 až 10 dní po nakažení, ale mohou se vyskytnout dokonce až po 21 dnech.

Příznaky se zprvu podobají běžnému nachlazení, jde o kýchání, rýmu či horečku. Slabý kašel časem nabývá na závažnosti, záchvaty jsou intenzivnější. Nakažený vykašlává hustý průhledný hlen, často to doprovází zvracení.

Nejzávažnější formy nemoci postihují malé děti, u nichž se mohou projevit vážné komplikace. Zahrnují zápal plic a encefalopatii (onemocnění mozku), může dojít až k úmrtí. U dospělých či dospívajících se mohou vyskytnout krátkodobá neschopnost dýchat, zlomená žebra, výhřez konečníku a kýla.