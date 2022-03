Zemské volby v Sársku podle průběžných výsledků s náskokem vyhráli sociální demokraté

Institut Infratest dimap v projekci pro veřejnoprávní stanici ARD přisoudil SPD 43 procent hlasů a druhé CDU 27,5 procenta. Pětiprocentní hranici se podařilo podle ARD těsně překročit i protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD), Zeleným a liberálním svobodným demokratům. Podle prognózy veřejnoprávní stanice ZDF se FDP do zemského sněmu těsně nedostala.

Prognózy ZDF a ARD uvádějí, že volební zisk SPD bude 44, respektive 43 procent, což by byl ještě lepší výsledek než naznačovaly předvolební průzkumy. První průběžné výsledky slibují SPD dokonce 45 procent hlasů. V zemských volbách před pěti lety SPD v Sársku získala 29,6 procenta hlasů. Pro CDU, která v roce 2017 jasně vyhrála s 40,7 procentem hlasů, bylo dnešní hlasování velkým zklamáním.

Podle prognóz zemský sněm opustí postkomunistická Levice, která s necelými třemi procenty a se ztrátou deseti procentních bodů skončila hluboko pod pětiprocentní hranicí. V regionálním parlamentu se naopak udržela AfD, i když i ta zaznamenala mírné ztráty. Do sněmu se se šesti procenty vrací Zelení, výsledek FDP je zatím nejistý.

Značný volební zisk sociálním demokratům podle propočtů televizí ARD i ZDF umožní vládnout v Sársku bez koaličního partnera. V zemském sněmu, který má 51 křesel, by podle ARD připadlo SPD 26 mandátů, podle propočtu ZDF dokonce 28 mandátů.

Rehlingerová, která má premiérské křeslo takřka jisté, mezitím sbírá gratulace. "Srdečné blahopřání Anke Rehlingerové a sárské SPD!" uvedla na twitteru CDU. Generální tajemník konzervativců Mario Czaja k propadu CDU uvedl, že je bolestivý výsledek, se kterým se strana spokojit nemůže. "Dnes se musíme vyrovnat s hořkou porážkou," uvedl volební lídr CDU a sárský premiér Hans, který již ohlásil, že za výsledek převezme osobní odpovědnost.

"Sársko volilo červenou," řekla s odkazem na stranickou barvu SPD Rehlingerová. Jasné vítězství označila za společný úspěch a Hansovi poděkovala za férovou volební kampaň. Radost neskrývalo ani celoněmecké vedení SPD. Generální tajemník SPD Kevin Kühnert hovořil o drtivém vítězství a spolupředseda strany Lars Klingbeil připomenul, že sociálním demokratům se podařilo konzervativce porazit po 23 letech jejich vlády.

Spokojený je také šéf FDP Christian Lindner. "To, že se nyní může podařit dostat se do zemského sněmu, je úctyhodný úspěch," řekl. Liberálové nebyli v sárském parlamentu deset let.

Spolušéf Zelených Omid Nouripour televizi ZDF řekl, že ekologická strana by se nebránila vzniku koaliční zemské vlády se sociálními demokraty. "Rozhodnutí je na SPD, my jsme ale připraveni jednat," řekl. Vzhledem k očekávanému úspěchu se Rehlingerová bude moci obejít bez koaličního partnera.