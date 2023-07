Scholzova SPD by byla ve volbách až třetí. Němcům se stále více zamlouvá AfD

Vyplývá to z pravidelného průzkumu agentury INSA pro nedělník Bild am Sonntag. CDU/CSU by nyní získala 26 procent, o čtyři procentní body více než Alternativa pro Německo. Obliba druhé jmenované strany u voličů nadále roste.

"Jde o nejvyšší hodnotu, jakou jsme pro AfD kdy naměřili," poznamenal Hermann Binkert, šéf agentury zodpovědné za aktuální šetření. AfD si za posledních sedm dní polepšila o dvě procenta. V meziročním srovnání je dokonce na dvojnásobku původních preferencí.

Strany vládní koalice skončily až na dalších místech v průzkumu. Scholzově SPD by dalo svůj hlas 18 procent Němců, partneři by dostali ještě méně. Zelení by obdrželi 14 procent, svobodní demokraté (FDP) pak 7 procent.

Průzkumu se zúčastnilo 1003 respondentů, kteří byli dotazováni i na výkonnost nynějšího kabinetu. Se Scholzovou vládou je nespokojeno 70 procent lidí, se samotným kancléřem 60 procent dotázaných.