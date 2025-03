Merz skládá koalici. Blíží se shoda se Scholzem?

Vedení SPD se ve čtvrtek sešlo, aby dokončilo svou vyjednávací strategii. Delegace strany bude zahrnovat osm vysokých představitelů SPD spolu s generálním tajemníkem Matthiasem Mierschem. Mezi klíčové postavy týmu patří ministr obrany Boris Pistorius, místopředseda SPD a ministr práce Hubertus Heil a spolupředsedkyně Saskia Esken.

Vyjednávací tým CDU zpočátku čítal šest mužů, včetně Merze, vůdce sesterské strany CSU Markuse Södera, a generálního tajemníka CDU Carstena Linnemanna. Kvůli absenci žen byly na seznam později přidány i vybrané členky daných stran, uvedl server Politico.

Lídr SPD Lars Klingbeil dle serveru DW zdůraznil, že koalice s CDU/CSU není „automatická“ kvůli jistým názorovým neshodám.

CDU/CSU ve volbách dosáhla nejlepšího výsledku, SPD skončila na třetím místě. Spolupráci s krajně pravicovou AfD, která skončila na druhém místě, obě strany vyloučily. Porušily by tím takzvanou protipožární (či ochrannou) zeď. Ta spočívá ve skupinovém rozhodnutí německých stran nespolupracovat s extremistickou AfD.

Ačkoliv Merzovi bude pro vládu stačit, když se k němu přidá SPD, na řešení některých problémů bude potřebovat větší podporu – například pokud skutečně bude chtít zrušit německou dluhovou brzdu, či pokud bude stát o změny v německé migrační politice.

S migrací by mohla Merzovi pomoci právě AfD, Merz by tím ovšem rozbil ochrannou zeď. S ekonomikou by mu naopak mohli pomoci Zelení a Levice (Die Linke).