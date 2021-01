Anglie otevře dalších deset velkokapacitních míst pro očkování

Kabinet slíbil, že do 15. února by měli být naočkováni lidé z nejzranitelnějších skupin - senioři nad 70 let, zdravotníci a lidé s vážnými zdravotními problémy. Vakcínu mohou dostat v ordinacích praktických lékařů, v nemocnicích nebo právě v očkovacích centrech, kterých už nyní funguje v Anglii sedm, mimo jiné na stadionu Ashton Gate v Bristolu či v londýnském konferenčním centru ExCel.

Vláda považuje vakcinaci za hlavní prostředek boje s postupující pandemií, chce se ale soustředit i na to, aby nákazu do Británie nepřivezli lidé, kteří se vracejí ze zahraničí. Od pondělí musejí všichni navrátilci z ciziny předkládat na hranicích negativní test na koronavirus, přičemž bez ohledu na něj je čeká desetidenní karanténa.

Úřady nyní zvažují i způsoby, jak dodržování pravidel sledovat a vymáhat. Podle deníku The Times je ve hře například zřízení karanténních hotelů poblíž letišť nebo zvýšený dohled nad lidmi, kteří se vrátili ze zahraničí. To, zda všichni dodržují nařízenou izolaci, by mohly pomáhat zjišťovat moderní technologie jako například rozeznávání obličejů nebo GPS.