Běloruská policie zatkla nejméně 146 demonstrantů

Lidi, kteří vyšli do ulic v mnoha běloruských městech, včetně Minsku a Brestu, spojuje heslo "Jdu ven". Tak zněla poslední zpráva 31letého aktivisty Romana Bondarenka, který ve čtvrtek zemřel v nemocnici poté, co byl zbit a zadržen v Minsku.

V hlavním městě podle svědků, na něž se odvolává Reuters, policie zatkla desítky lidí. K rozprášení davu, který demonstroval proti vládě Alexandra Lukašenka, nasadila gumové projektily, slzný plyn a zábleskové granáty.

Armed men shoot at civilians who came to the so-called "Square of Changes" in Minsk to honor the memory of the murdered Roman Bondarenko. pic.twitter.com/UFdsdkuV1b