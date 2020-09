Benedikt XVI. je nejstarším papežem v dějinách, tvrdí Vatikán. Panují ale pochybnosti

To, že se Benedikt stal vůbec nejstarším papežem v historii katolické církve, potvrdil jeho osobní sekretář Georg Gänswein. Bavorský rozhlas předtím o rekordu opatrně informoval tak, že Benedikt je "nejstarším člověkem, který byl papežem". Právě kvůli skutečnosti, že německý kardinál Joseph Ratzinger z čela církve před sedmi lety dobrovolně odešel, se podle odborníků nedá věk emeritního papeže a papeže Lva XIII. vůbec srovnávat.

Retired Pope Benedict XVI has lived longer than any other pope; today he's lived 34,110 days. Next is Pope Leo XIII, who lived 34,107 days. (Using https://t.co/9PvbTXIiDw) pic.twitter.com/q8qVD2aL1w