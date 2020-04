Boris Johnson zůstává na JIP, vláda bude jednat o dalších krocích proti covid-19

"Je stabilní, zlepšuje se, posadil se a komunikoval se zdravotním personálem," řekl dnes BBC k Johnsonově stavu náměstek Dowden.

Pětapadesátiletý Johnson oznámil 27. března, že se nakazil koronavirem SARS-CoV-2. Příznaky nemoci covid-19 několik dní neustupovaly, a proto jej v neděli převezli do nemocnice. V pondělí odpoledne se jeho zdravotní stav zhoršil, a lékaři jej proto přeložili na jednotku intenzivní péče. Na ní strávil již třetí noc. Podle mluvčího nebyl premiér připojen k plicnímu ventilátoru, využíval pouze podpůrné kyslíkové masky.

Podle britských médií by mohlo trvat několik měsíců, než se Johnson vrátí do čela vlády. Do té doby jej bude zastupovat ministr zahraničí Dominic Raab, který dnes bude předsedat i krizovému štábu Cobra. Na něm by se mělo jednat mimo jiné o tom, zda budou prodloužena omezení přijatá v boji s koronavirem.

Podle náměstka Dowdena ale vláda případné rozhodnutí o prodloužení restriktivních kroků oznámí nejdříve příští týden. Sám považuje za nepravděpodobné, že by se omezení začala uvolňovat už po Velikonocích.

Nový předák opozičních labouristů Keir Starmer dnes vládu vyzval, aby co nejdříve zveřejnila plán rušení koronavirových opatření.

I’m calling on the Government to publish its exit strategy.



I’m not calling for precise timings, but the strategy. This is incredibly difficult on people and we need to know that plans are in place, and what they are. pic.twitter.com/UqlqOFlGXs