Británie nyní neplánuje očkováním podmínit vstup do hospod

"Velmi opatrně zvažujeme celou řadu věcí; prozkoumáváme praktické záležitosti, obavy etické povahy a řídíme se těmi nejlepšími zdravotnickými a vědeckými názory," uvedl Jenrick.

"Výsledek naší práce zveřejníme v následujících týdnech, nemáme žádný okamžitý plán na uvedení do provozu," dodal k možné nutnosti vakcinačních certifikátů ministr. Taková opatření nebudou podle něj zavedená do 17. května, kdy Anglie plánuje jedno z dalších uvolnění restrikcí.

Možnost nutného potvrzení o očkování pro některé aktivity tento týden nevyloučil britský premiér Boris Johnson. Podle něj by certifikát mohly po zákaznících vyžadovat některé hospody, záleželo by to však na jednotlivých provozovatelích. Dříve Johnson vyloučil, že by vláda zavedla systém vakcinačních pasů. Někteří ministři ale upozornili, že nějaké průkazy o očkování by Britové mohli potřebovat například pro cesty do zahraničí.

Plán opatrného návratu k normálnímu životu v Anglii představil Johnson na konci února. Odehrává se ve čtyřech etapách, rozvolnění by mělo vždy předcházet vyhodnocení momentální epidemické situace. Od 17. května by Angličané mohli navštěvovat vnitřní prostory restaurací, zajít si do kina nebo se ubytovat v hotelu. Zvýší se i povolený počet lidí pro setkání vevnitř i venku.

V 67milionové Británii dostalo do dneška první dávku vakcíny proti covidu podle oficiálních statistik bezmála 29 milionů lidí, což je nejvíc v Evropě. Druhou dávku dostalo přes 2,7 milionu Britů.