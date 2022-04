Británie plánuje postavit až osm nových jaderných reaktorů

Britské domácnosti se potýkají s prudce rostoucími účty za energie poté, co ruská invaze na Ukrajinu ještě více zvýšila ceny plynu. Podle nových plánů by do roku 2030 mohlo až 95 procent elektřiny v Británii pocházet z nízkouhlíkových zdrojů. Odborníci však vyzvali spíše k většímu zaměření na energetickou účinnost a zlepšení izolace domů.

Vláda oznámila zřízení nového úřadu s názvem Great British Nuclear, jehož cílem bude posílit jadernou kapacitu v Británii. Doufá, že do roku 2050 bude z jaderných elektráren pocházet až 24 gigawattů (GW) elektřiny, což by mělo být 25 procent předpokládané poptávky po elektřině. V současnosti má jádro na uspokojení poptávky po elektřině podíl 16 procent. Vzniknout má až osm reaktorů, přičemž každý rok do roku 2030 má být schválen jeden reaktor. Británie má v současnosti 11 jaderných reaktorů na pěti místech.

Plán také počítá s tím, že prostřednictvím větrných elektráren na moři by Británie mohla vyrobit až 50 GW elektřiny. To by mělo stačit pro napájení všech domácností v Británii. Vláda plánuje reformovat pravidla plánování těchto elektráren, aby se zkrátila doba schvalování nových projektů.

Británie také chce urychlit těžbu ropy a zemního plynu a v létě bude zahájeno nové kolo udělování licencí pro projekty v Severním moři. Vláda upozornila, že tato paliva jsou důležitá pro zajištění energetické bezpečnosti a jejich těžba v Británii má nižší uhlíkovou stopu než dovoz ze zahraničí.

Dokument však okamžitě zkritizovali ochránci klimatu i opoziční politici. Podle nich nepovede ke snížení cen energie, protože nepřijal dostatečná opatření na podporu větrných elektráren na pevnině a solárních elektráren a energetické účinnosti. Upozorňují také, že vláda nenabídla žádnou novou politiku týkající se úspor energie prostřednictvím zateplování budov. Energetická účinnost by podle nich okamžitě snížila účty a emise a je nejlevnějším způsobem, jak zajistit energetickou bezpečnost.