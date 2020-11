Británie uzavřela s Francií dohodu k migraci, brexitové jednání pokračuje

O brexitovém jednání ministryně řekla, že "bude pokračovat". "Jako vláda jsme povinni zajistit, aby tyto rozhovory pokračovaly, abychom mohli dosáhnout nezvratného konce, to je velmi jasné, zároveň se ale připravujeme na konec přechodného období tak, jak od nás naše země očekává," dodala Patelová podle agentury Reuters. Britský premiér Boris Johnsons podle tisku předpokládá, že o sporu o rybolovné kvóty bude během příštích 48 hodin hovořit s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Británii a Evropské unii zbývají dny pro uzavření dohody o příštích vztazích, pokud mají takový dokument do konce roku schválit na obou stranách parlamenty. Pokud se to nestihne, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty. V posledních týdnech sice britští a unijní vyjednavači dokončili formulace značné části mnohasetstránkové společné smlouvy, rybolovná práva, pravidla hospodářské soutěže a dohled nad řešením sporů však stále zůstávají otevřené.

Britsko-francouzská dohoda o migraci podle Patelové počítá se zdvojnásobením počtu policistů hlídajících francouzské pláže. Nasazena budou i nová technická zařízení, včetně radarů a bezpilotních letadel. Na tato opatření obě země podle agentury AP vynaloží 31,4 milionu eur (asi 823 milionů Kč). Cílem je uzavřít nebezpečnou cestu do Británie, kterou se převaděči pokoušejí překonat s migranty riskantním způsobem v malých člunech.

Important new agreement tonight by 🇬🇧 and 🇫🇷 to tackle small boat crossings in the Channel, signed earlier this evening by Home Secretary @pritipatel and her 🇫🇷 counterpart Interior Minister @GDarmanin https://t.co/TJgF0gXyV2