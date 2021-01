Británie vede žebříček průměrného počtu koronavirových úmrtí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Británie nově vede žebříček zemí s nejvyšším průměrným týdenním počtem úmrtí na covid-19 v přepočtu na milion obyvatel. Vyplývá to z dat platformy Our World in Data, kterou provozuje Oxfordská univerzita. Británie v průměru za posledních sedm dní k pondělku registrovala 16,7 úmrtí pacientů s koronavirem na milion obyvatel, a překonala tak smutné prvenství Česka, které žebříček vedlo od 11. ledna, napsal list The Evening Standard.