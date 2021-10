Británii nestačí ústupky EU, chce omezit roli soudu, řekl Frost

Pro Británii je podle Frosta stále nepřijatelné, že na dodržování severoirského protokolu má dohlížet Soudní dvůr Evropské unie. Komise však v této otázce podle dosavadních prohlášení ustoupit nehodlá. Skupina unijních zemí podle listu Financial Times žádá po Šefčovičovi přípravu odvetných opatření pro případ, že by Londýn od dříve uzavřené dohody ustoupil.

Šefčovič ve středu prezentoval návrhy, které podle unijních diplomatů zajistí Británii bezprecedentně výhodný přístup na jednotný trh EU. Sedmadvacítka je v rámci urovnání sporu ochotna ustoupit od značné části požadovaných zdravotních a celních kontrol zboží mířícího do Severního Irska z ostatních částí Spojeného království. Požaduje za to od Británie, aby mimo jiné zajistila kontrolní stanoviště na hranicích či aby britské úřady v souladu s dohodou sdílely informace.

Frost prohlásil, že o těchto ústupcích je Londýn ochoten hovořit, od unie však očekává další kroky. "Pokud máme najít řešení, musí přijít podstatná změna," citovalo dnes Politico britského státního tajemníka. EU se podle něj musí "seriózně věnovat otázce dohledu" nad řešením sporů. V ní podle současné dohody náleží rozhodující pravomoci soudu EU, což je pro Brusel zásadní podmínka.

Severoirský protokol jako součást brexitové dohody téměř deset měsíců po završení britského odchodu z evropského bloku zůstává vedle rybolovných práv hlavním předmětem sporů komplikujících vztahy mezi unií a bývalou členskou zemí. Britská vláda odkládá zavedení kontrol zejména potravin, na nichž se obě strany dohodly ve snaze předejít vzniku tvrdé hranice oddělující obě části irského ostrova. Zatímco EU chce zboží kontrolovat v zájmu ochrany vlastního trhu, jehož je Severní Irsko stále součástí, Británie se obává mimo jiné přílišných komplikací v zásobování severoirských obchodů a s tím spojeného politického napětí.

Frosta dnes v Bruselu čeká pracovní oběd se Šefčovičem, s nímž by měl poprvé mluvit o středečním návrhu komise. Obě strany by se chtěly dohodnout do konce roku, spory kolem role unijního soudu však možnou shodu komplikují. Frost v úterý pohrozil, že Británie je připravena od severoirského protokolu zcela ustoupit, pokud jí EU nevyjde vstříc. Někteří diplomaté se obávají, že takový krok vyvolá unijní odvetu v podobě zavedení cel na některé zboží a povede k dlouhé obchodní válce.

Německo, Francie, Nizozemsko, Itálie a Španělsko podle zdrojů Financial Times požádaly Šefčoviče, aby komise připravila seznam odvetných opatření. Podle listu se vedle zavedení cel mluví například o omezení přístupu Británie k dodávkám energie z EU či v krajním případě o vypovězení celé obchodní smlouvy.