Britové chtějí urychlit vakcinaci, do července by rádi naočkovali dospělé

Nový plán počítá i s očkováním pro všechny starší 50 let nebo se špatným zdravotním stavem do 15. dubna. Ti měli injekci podle předchozího plánu dostat do 1. května.

Výrobci dvou vakcín schválených k použití v Británii, AstraZeneca i Pfizer/BioNTech, měli od začátku roku potíže s dodržením slibovaných objemů dodávek do Evropské unie, poznamenává AP. Podle Hanckocka si však britská vláda myslí, že má k urychlení vakcinační kampaně dostatečné zásoby očkovací látky. V Británii, která již není členskou zemí EU, se očkuje také přípravkem od společnosti Moderna.

Británie dnes oznámila, že alespoň první dávku vakcíny proti koronaviru obdrželo více než 17,6 milionu lidí. Koronavirus se v zemi s 65 miliony obyvatel nově potvrdil u 9834 lidí; o den dříve země zaznamenala 10.406 nových infekcí.

Za posledních 24 hodin Británie oznámila dalších 215 úmrtí lidí, kteří měli v předchozích 28 dnech pozitivní test na koronavirus. V porovnání s předchozím dnem jde rovněž o pokles, agentura Reuters však připomíná, že o víkendu mohou být data zkreslená.

Celkem se od počátku epidemie v Británii koronavirus prokázal u 4,1 milionu lidí, z nichž bezmála 120.600 zemřelo.