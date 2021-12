Britská vláda už letos neplánuje zavádět v Anglii nové restrikce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britská vláda před koncem letošního roku nezavede v Anglii nové protikoronavirové restrikce. Dnes to podle agentury Reuters řekl britský ministr zdravotnictví Sajid Javid. "Do nového roku nebudou žádná další opatření," řekl Javid novinářům. Doplnil, že lidé by však měli zůstat opatrní v době, kdy se blíží novoroční oslavy.