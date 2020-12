Černohorský parlament změnil sporná ustanovení církevního zákona

Tento normativní akt loni v prosinci schválila dostatečná většina poslanců koalice vedené vládnoucí Demokratickou stranou socialistů (DPS). Jeho úpravy prošly v parlamentu v noci na dnešek hlasy 41 z celkových 81 zákonodárců.

Změny v kontroverzním zákoně umožnil výsledek srpnových parlamentních voleb. Sice v nich zvítězila DPS prezidenta Mila Djukanoviče, ale se značnými ztrátami a nebyla s to získat partnery do vlády. Úbytek hlasů se přičítá právě přijetí zákona o svobodě vyznání a následným sporům o stovky kostelů, které z rukou srbské pravoslavné církve přešly do vlastnictví černohorského státu.

Kabinet tak místo DPS nově sestavila koalice tří původně opozičních volebních bloků, v nichž je zastoupen jak prosrbský a proruský politický proud, tak i liberální reformisté. Toto uskupení disponuje jen těsnou většinou 41 mandátů.

Srbská pravoslavná církev tvrdila, že zákon byl navržen tak, aby ji připravil o majetek, což předchozí vláda popírala. Několik měsíců před volbami církev pořádala demonstrace, které pomohly posílit opozici.

Protesty na druhé straně proti plánovaným změnám v zákonu pořádali v uplynulých dnech stoupenci DPS. Demonstrovali u sídla parlamentu i v úterý před hlasováním poslanců.