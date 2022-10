Gazprom by mohl zcela zastavit dodávky plynu do Moldavska

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom by mohla zcela zastavit dodávky plynu do Moldavska, pokud tato země do 20. října nesplní své platební závazky. Oznámila to firma s tím, že si vyhrazuje právo kdykoliv smlouvu o dodávkách anulovat.