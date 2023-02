ČEZ má podle právníků v arbitráži s Gazpromem šanci

Zaměstnanci by při zvýšení věku pro odchod do důchodu na 68 let místo nynějších 65 let byli poškozeni hned několikrát. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády ANO to řekla šéfka poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová. Předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová v neděli v CNN Prima News uvedla, že zvýšení věku pro odchod do důchodu koaliční TOP 09 podporuje, vláda ale musí předložit celkovou reformu penzí. Věk 68 let je podle ní jen jednou z variant.