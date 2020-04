Gruzie kvůli koronaviru uzavírá města, v izolaci je také Tbilisi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Gruzínská vláda se rozhodla uzavřít od středečního večera kvůli šíření koronavirové nákazy čtyři největší města v zemi, včetně metropole Tbilisi. Chce také prodloužit do poloviny května stav nouze, který by měl jinak skončit 21. dubna. Oznámil to dnes premiér Giorgi Gacharia při briefingu, který byl přenášen na facebooku.