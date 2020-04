Jak je na tom ve skutečnosti Boris Johnson? Politolog apeluje na transparentnost

Nejhorší možný moment

Královna přednesla podobný mimořádný projev teprve popáté za 68 let, kdy je na trůnu, přičemž měl především uklidnit zemi, soudí politolog. "Chci poděkovat všem v první linii Národní zdravotní služby (NHS), stejně jako pečovatelům a těm, kteří vykonávají klíčové činnosti, kteří nesobecky pokračují ve své každodenní službě venku a podporují nás všechny," cituje Alžbětu II.

Chvíli poté Britové obdrželi informaci o Johnsonovi, který byl 27. března pozitivně testován na koronavirus a od té doby se nacházel v izolaci, nastiňuje odborník. Královna podle něj sice vyslala klidné poselství, ale zpráva, že se předseda vlády nachází v nemocnici, příliš uklidnit nemohla.

Vládní představitelé sice donedávna tvrdili, že Johnsonovy projevy nemoci jsou "mírné", postupně ale tento termín přestali používat a v pondělí bylo oznámeno, že premiér byl převezen na jednotku intenzivní péče, což zvýšilo obavy o jeho zdraví, uvádí politolog. Podotýká, že ještě před měsícem Johnson nadšeně oznamoval novinářům, že navštívil nemocnici s pacienty s koronavirem a se "všemi si potřásl rukou", i když virus zřejmě chytil později.

"Johnsonovo přijetí do nemocnice přišlo v nejhorší možný moment," pokračuje Klaas. Upozorňuje, že podle epidemiologů v Británii epidemie vyvrcholí za týden až 10 dní a země se nachází na cestě k zopakování děsivého počtu obětí v Itálii, když za jediný den hlásí přes 700 mrtvých.

Po úvodním "líbánkovém" období, kdy Johnsonovi kvůli jeho reakci na krizi vzrostla popularita, nyní britská vláda čelí tvrdé kritice, konstatuje expert. Připomíná, že na konci března premiérovu práci hodnotilo "dobře" či "velmi dobře" 72 % Britů, ale nyní se jeho kabinet dostává pod větší drobnohled kvůli rostoucímu počtu obětí, nedostatku plicních ventilací a osobních ochranných pomůcek, na který si stěžují zdravotníci, navíc je opakovaně hlášen nedostatek testů na nemoc a veřejnost dostává zmatečné zprávy.

Johnson jako Churchill

Přes hospitalizovaného premiéra a několik nemocných vládních představitelů britský kabinet reaguje mnohem lépe než americký prezident Donald Trump, který prokazuje svou bezohlednost a narcistickou nekompetentnost, deklaruje Klaas. Zdůrazňuje, že britská politika je podstatně koordinovanější a rozhodnější než Trumpovo neustále zlehčování hrozby a jeho klaunovské, sebestředné tiskové konference ve stylu televizní reality show.

Šíření koronaviru ve Westminsteru ukazuje, že pandemie může zasáhnout vládu ve chvíli, kdy je třeba energické vedení, upozorňuje politolog. Poukazuje, že na koronavirus byl pozitivně testován i ministr zdravotnictví Matt Hancock (který se již vrátil do práce), v nucené izolaci jsou s příznaky Chris Whitty, hlavní zdravotnický poradce vlády pro boj s koronavirem, a premiérův kontroverzní poradce Dominic Cummings a pozitivně testován byl i Neil Ferguson, autor epidemiologického modelu, který přiměl Johnsona vyhlásit celostátní karanténu.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Rozsah mimořádné situace se přenáší i do britské politiky, ze které nezmizel stranický boj - což je správné -, ale všichni chtějí lídra, který by nyní činil to, co je správné a nezbytné k záchraně životů, konstatuje politolog. Dodává, že v zemi, která je rozdělená brexitem nyní všichni touží po jediném - snížení počtu lidí, kteří zemřou na koronavirus - a k tomu je nutné mít lídra, zdravého lídra, který se výzvě postaví.

Pro Johnsona jde o příležitost, aby se stal novým Churchillem, ale podobně jako v případě Churchilla se i dnes spekuluje, že vláda není zcela upřímná k veřejnosti, upozorňuje Klaas. Připomíná, že Churchill v roce 1953 utrpěl infarkt, ale to se před veřejností tajilo, přestože šlo o premiéra a trvalo další dva roky, než skutečnost vyšla najevo.

"Transparentnost je v nadcházejících hodinách a dnech klíčová," píše politolog. Soudí, že Britové pochopí a přijmou dočasné přenesení moci, pokud bude nutné, ale v nejnebezpečnější chvíli v moderních dějinách země nepřijmou lži a triky a pokud není Johnson schopen plnit své povinnosti, měl by své pravomoci předat ministru zahraničí Dominicu Raabovi. Toto rozhodnutí zatím nepřišlo a vláda tvrdí, že Johnson pracuje z nemocničního lůžka, ale pokud se jeho stav zhorší, měl by pravomoci předat, deklaruje Klaas.

"Měli bychom si být jistí, že možná budeme muset ještě hodně vydržet, ale vrátí se lepší dny. Budeme znovu s přáteli, budeme znovu s rodinami, znovu se potkáme," cituje politolog královnu. Dodává, že mezitím mohou vystrašení Britové v karanténě pouze přát Johnsonovi rychlé uzdravení.