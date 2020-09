Johnson chce dohodu s EU do poloviny října

Irský ministr zahraničí Simon Coveney zároveň varoval Londýn v souvislosti se zprávou deníku Financial Times (FT), podle níž britská vláda chystá zákon, který by zneplatnil části brexitové dohody.

Británie po lednovém formálním vystoupení z EU už několik měsíců se "sedmadvacítkou" jedná o podobě budoucího partnerství, rozhovory se ale ukazují být podobně složité jako ty o "rozvodové dohodě". Necelé čtyři měsíce před koncem vyjednávacího období se návrhy dvou stran v některých bodech stále výrazně rozcházejí, zejména se mluví o neshodách kolem společných pravidel hospodářské soutěže a o přístupu unijních rybářů do britských vod.

"Dohoda s našimi evropskými přáteli musí přijít do termínu Evropské rady 15. října, pokud má být v platnosti do konce roku," uvedl dnes premiér Johnson den před začátkem dalšího třídenního kola jednání. Podobně se v posledních týdnech opakovaně vyjádřil i lídr vyjednávacího týmu EU Michel Barnier.

"Nebudeme-li se schopni do té doby dohodnout, pak nepředpokládám, že mezi námi bude dohoda o volném obchodu, a všichni bychom to měli přijmout a jít dál," pokračoval ministerský předseda.

Johnson dodal, že uzavření dohody je podle něj stále možné, ovšem za podmínky, že "EU je připravena přehodnotit své aktuální pozice" a že se přikloní k britskému "rozumnému návrhu na standardní dohodu o volném obchodu". Unie ovšem dává jasně najevo, že britský přístup na její jednotný trh bez sladění pravidel hospodářské soutěže je nepřijatelný.

Vyjednávání by mohl ještě zkomplikovat údajný britský plán, o kterém s odvoláním na tři zasvěcené osoby informovaly listy Financial Times a deník The Guardian. Vláda prý chystá pro případ neúspěchu současných vyjednávání o budoucí podobě vzájemných vztahů zákon, který by zmíněné části právně závazné dohody zneplatnil. Konkrétně má jít o ustanovení z brexitové dohody, která se týkají státní pomoci firmám a celního režimu v Severním Irsku.

Na článek v FT ihned reagoval šéf irské diplomacie Coveney, který na twitteru napsal: "Toto by byl velmi nerozumný způsob, jak postupovat."

EU dnes Británii vzkázala, že žádná obchodní dohoda nebude, pokud se Londýn bude pokoušet zasahovat do brexitové rozvodové smlouvy. "Důvěřuji britské vládě, že naplní smlouvu o odchodu, která je závazná podle mezinárodního práva a podmínkou pro jakékoli budoucí partnerství," řekla dnes šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Protokol o Irsku a Severním Irsku je přitom podle ní zásadní pro obranu míru a stability na ostrově a pro celistvost jednotného trhu.

Británie však tvrdí, že rozlukovou dohodu ctí. "Hovoříme o omezených a opodstatněných krocích k vyjasnění specifických prvků protokolu o Severním Irsku v domácím právu, abychom odstranili jakoukoli nejasnost a zajistili, že vláda bude vždy schopna plnit své závazky," řekl dnes podle agentury Reuters Johnsonův mluvčí.

Johnson se dnes podle Reuters shodl i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, že v jednáních s EU musí tento měsíc nastat pokrok.

Jestliže se do začátku příštího roku nepodaří nové partnerství dojednat, zkomplikují od ledna obchodování přes kanál La Manche cla a kvóty podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Do konce probíhajícího přechodného období brexitu se Británie dál řídí unijním právem, ačkoli už formálně není členem EU.

Johnson dnes řekl, že i kdyby přechodné období brexitu vypršelo bez dohody o budoucích vztazích, bylo by to stále "dobré vyústění pro Spojené království". "Jako vláda se připravujeme, na našich hranicích a v našich přístavech, abychom na to byli připraveni," řekl Johnson. "Naše dveře nebudou nikdy zavřené a budeme obchodovat jako přátelé a partneři - ale bez dohody o volném obchodu," dodal britský premiér.