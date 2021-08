Johnson ocenil britské vojáky za misi v Afghánistánu

"Vaše utrpení nebylo zbytečné," řekl Johnson příbuzným britských vojáků, kteří v Afghánistánu zahynuli. Podle Johnsona není náhodou, že se v uplynulých 20 letech žádná západní země nestala terčem teroristického útoku, který by byl naplánován v Afghánistánu. "Můžeme za to poděkovat našim ozbrojeným silám, které bojovaly, aby zničily síť Usámy bin Ládina," dodal.

Johnson rovněž připomněl, že v poslední době mělo 3,6 milionu afghánských dívek možnost se vzdělávat. "Ať se bude situace v Afghánistánu vyvíjet jakkoli, vy si tento dar ponesete po zbytek života," dodal. Tálibán za své předchozí vlády v letech 1996 až 2001 ženám studovat a pracovat nedovoloval.

Když před dvěma týdny ovládlo Afghánistán islamistické hnutí Tálibán, vydaly se na kábulské letiště tisíce lidí ve snaze uprchnout ze země. Na bezpečnost evakuační operace dohlížela americká armáda, která slíbila, že se do 31. srpna ze země stáhne. Evakuace, které poznamenal čtvrteční sebevražedný útok s desítkami mrtvých, už většina zemí ukončila.

Britský premiér uvedl, že po dvacetileté přítomnosti v Afghánistánu si takovýto odchod ze země nepřál. Zdůraznil ale, že ozbrojené složky mohou být přesto hrdé na to, co v zemi dokázaly.

Jedním z posledních letů se dnes do Británie vrátil i britský velvyslanec v Afghánistánu Sir Laurie Bristow. Podle něj bude nyní ambasáda pracovat z Kataru, bude ale vyvíjet tlak na Tálibán, aby umožnil odchod do Británie těm Afgháncům a Britům, "kteří potřebují podporu". Velvyslanectví se také bude snažit co nejdříve obnovit provoz v Afghánistánu.

Kontroverzní reakce vyvolala v Británii zpráva, že bývalému členovi britského námořnictva Paulu Farthingovi, který v minulosti zřídil v Afghánistánu zvířecí útulek, se soukromým letem podařilo v sobotu evakuovat ze země asi 150 psů a koček. Zatímco Farthing se na palubu letu dostal, afghánské zaměstnance útulku a jejich příbuzné nakonec údajně Tálibán na letiště nepustil, ačkoli měli platná víza.

Farthing v posledních dnech o svých snahách dostat zvířata do bezpečí obšírně informoval na sociálních sítích a jeho příznivci lobbovali u členů britské vlády, aby s odletem Farthingova letadla pomohla. Farthinga podpořila také řada celebrit a mnoho lidí nabídlo, že zachráněná zvířata adoptuje. Jiní ale poukázali na to, že si případ vyžádal spoustu času a energie, která měla být raději věnována na záchranu Afghánců, jimž hrozí ze strany Tálibánu nebezpečí.

"Co byste řekl na to, kdybych poslal sanitku, aby zachránila mého psa místo vaší matky?" uvedl konzervativní poslanec Tom Tugendhat, který v minulosti sloužil v řadách britské armády v Afghánistánu. "Využili jsme spousty vojáků, abychom dostali do bezpečí 200 psů. Rodinu mého tlumočníka mezitím pravděpodobně zabijí," dodal.