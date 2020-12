Konflikt v Karabachu: Ázerbájdžán má značné územní zisky, přiznal 2783 padlých

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ázerbájdžán oznámil, že při bojích s Arménií v oblasti Náhorního Karabachu padlo 2783 ázerbájdžánských vojáků a dalších více než sto je nezvěstných. Sdělilo to dnes na svém webu ministerstvo obrany. Je to poprvé, co Baku zveřejnilo oficiální údaje o vojenských ztrátách utrpěných v tomto konfliktu.