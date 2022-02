Lavrov vyzval Blinkena k "pragmatickému dialogu" o bezpečnostních otázkách

"Z naší strany byla zdůrazněna nutnost pokračovat ve společné práci, jak se dohodli (ruský prezident Vladimir) Putin a (americký prezident Joe) Biden v telefonickém rozhovoru 12. února v souvislosti s návrhy na bezpečnostní záruky předloženými USA a NATO," uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.

Moskva od Spojených států a NATO žádá kromě jiného záruku, že aliance nepřijme Ukrajinu, a nebude tak zvyšovat svoji přítomnost v ruské blízkosti. Severoatlantická aliance i USA tento ruský požadavek odmítají.

Washington v minulých dnech vzhledem ke koncentraci ruských sil v blízkosti ukrajinských hranic opakovaně varoval před hrozící ruskou invazí, ke které by mohlo dojít "kdykoli". Rusko, které na jaře 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny, popírá, že by mělo v úmyslu napadnout sousední zemi. Moskva dnes ohlásila začátek stahování některých svých vojáků do původních posádek.

Ruský prezident Vladimir Putin po dnešní schůzce s německým kancléřem Olafem Scholzem prohlásil, že Rusko válku nechce, ale zároveň trval na tom, že rozšiřování NATO a ambice Ukrajiny vstoupit do Severoatlantické aliance představují hrozbu pro jeho zemi.

Kvůli napětí kolem Ukrajiny si dnes mají podle agentury Reuters také telefonovat šéf Bílého domu Biden s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.