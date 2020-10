Lavrov: Vztahy mezi Ruskem a EU se rychle zhoršují

Na tiskové konferenci se svým dánským protějškem Jeppem Kofodem Lavrov obvinil Evropskou unii, že se v případě Navalného chová jako soudce a porota.

Na adresu Německa řekl, že porušilo své mezinárodní závazky, když Rusku nedodalo zásadní informace o Navalného otravě, na základě kterých by Moskva mohla případ vyšetřovat.

Navalnyj náhle upadl do bezvědomí v srpnu během vnitrostátního letu z Tomsku do Moskvy. Letoun kvůli tomu nouzově přistál v Omsku, kde byl známý kritik Kremlu hospitalizován a posléze byl přepraven do berlínské nemocnice Charité.

Německá vláda začátkem září informovala, že byl nade vší pochybnost otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. To tento týden potvrdila Organizace pro zákaz chemických zbraní.

Navalnyj obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že stojí za jeho otravou, což ale Kreml odmítá.