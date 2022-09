Lidé mohou protestovat i proti monarchii, uvedla britská policie

Advokát Paul Powlesland natočil hádku se strážníkem u sídla parlamentu. Na záznamu je slyšet, jak se 36letý muž policisty ptá, proč chce, aby se mu ztotožnil. Strážník na to odpovídá :"Abych to mohl zkontrolovat a ujistit se, že tady můžete být. Už jste říkal, že jste byl jednou zatčen."

"Ne, řekl jsem, že jiní lidé byli zatčeni. Já držel prázdný transparent. Proč mě chcete ztotožnit?" odpovídá Powlesland. "Protože jste řekl, že na to napíšete věci, které by mohly někoho urazit," odpověděl mu policista. "Řekl jsem, že na transparent napíšu 'není to můj král'," reagoval muž. "Mohl byste někoho urazit," odpověděl policista.

Powlesland uvedl, že mu policista pohrozil zatčením v případě, že by na transparent napsal 'není to můj král'.

Po smrti britské panovnice Alžběty II., která zemřela ve čtvrtek 8. září ve věku 96 let, se králem stal Karel III., její nejstarší syn.

Stuart Cundy z metropolitní policie uvedl, že policie si je videa vědoma. "Veřejnost má rozhodně právo na protest a my jsme to všem policistům zapojeným do nynější mimořádné policejní operace dávali jasně najevo a budeme v tom pokračovat," řekl.

Předtím ve stejný den policie odvedla od Westminsterského paláce protestující ženu s ručně vyrobeným transparentem, na kterém bylo napsáno "není to můj král". Stalo se tak předtím, než král Karel III. v pondělí ráno poprvé od nástupu na trůn promluvil v parlamentu. Policie s ženou promluvila a pak ji odvedla pryč.