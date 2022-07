Londýnský hasičský sbor vyhlásil stav pohotovosti kvůli požárům, situace je kritická

V Británii dnes padl teplotní rekord, poprvé tam je více než 40 stupňů Celsia. Meteorologové na londýnském letišti Heathrow naměřili 40,2 stupně. Dosavadní maximum 38,7 stupně Britové zaregistrovali v roce 2019. Nad částmi Británie prší, jen málo deště ale kvůli horkému vzduchu dopadne až na zem.

Podle starosty Londýna Sadiqa Khana je situace kritická a hasičský sbor je pod "ohromným tlakem".

"Podmínky jsou obtížné. Náš sbor je v dobré kondici, je trénovaný a na toto jsme připravení. Ale je to rozhodně výzva. Horko je na bezprecedentní úrovni," řekl Jonnathan Smith, asistent komisaře Londýnského hasičského sboru televizi Sky News.

BREAKING: A large fire has broken out and has spread to a residential area in Wennington, Greater London as temperatures exceed 40C in the UK for the first time.https://t.co/tZQg6n04ME



