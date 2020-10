Miliony ojetin končí v rozvojových zemích. Následky pociťuje celá planeta, varuje studie

Mezi lety 2015 a 2018 bylo z Evropy, Japonska a USA vyvezeno na 14 milionů ojetých vozů špatné kvality. Osmdesát procent z nich bylo prodáno do chudších zemí, víc než polovina pak putovala do Afriky. Podle odborníků také drtivá většina z nich neodpovídala minimálním bezpečnostním a ekologickým standardům v exportních zemích. Mnoho vozů navíc bylo upraveno, aby z nich mohly být odstraněny hodnotné komponenty.

"Můžeme říci, že asi 80 procent z těchto 14 milionů vozů není způsobilých k provozu na silnici a neodpovídá emisní normě Euro 4," uvádí Rob de Jong, jeden z autorů studie. Emisní norma Euro 4 stanovila v roce 2005 v Evropské unii limitní hodnoty pro škodliviny, které se dostávají do ovzduší z benzinových a naftových motorů nově vyrobených vozidel. Od té doby byly přijaty normy Euro 5 a Euro 6.

Between 2015-2018, 14 million used light-duty vehicles were exported worldwide.



Some 80% went to low- & middle-income countries, with more than half going to Africa.



Here are some of the impacts of a second life for these vehicles & paths forward.