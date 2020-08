Navalnyj je podle mluvčí v bezvědomí v nemocnici, byl prý otráven

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník Navalnyj letěl ze sibiřského Tomsku do Moskvy, když se mu udělalo nevolno. Letadlo proto nouzově přistálo v Omsku.

"Předpokládáme, že Alexeje otrávili něčím namíchaným do čaje. To bylo to jediné, co ráno pil," napsala na twitteru Jarmyšová. "Alexej je nyní v bezvědomí," dodala. Leží podle ní na jednotce intenzivní péče.

Terrible news. Russian opposition leader @navalny was apparently poisoned during his trip to Siberia. He is still unconscious in a hospital in Omsk. https://t.co/sUUjEBSr6g