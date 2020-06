Německo a Francie zachraňují WHO, organizaci pošlou rekordní sumu peněz

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na dnešní tiskové konferenci uvedl, že agentura s pomocí Francie a Německa obdrží finanční prostředky a politickou podporu, kterou potřebuje.

Americký prezident Donald Trump minulý měsíc prohlásil, že USA přerušují s WHO kontakty, formálně ale agenturu neuvědomil. Spojené státy byly dosud největším přispěvatelem WHO - jen v roce 2019 organizaci poslaly 400 milionu dolarů (9,58 miliard korun), tedy asi 15 procent jejího rozpočtu.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn řekl, že 500 milionů eur (13,4 miliardy korun) byla nejvyšší částka, kterou kdy Německo WTO přispělo. "Potřebujeme dnes silnou, transparentní a odpovědnou WHO více než kdy jindy," řekl s tím, že organizace musí být schopna vést a koordinovat celosvětový boj proti pandemii.

"Next week, #Germany will assume the presidency of the @EUCouncil.



This is a critical period for Europe, for the world and for WHO.



Now more than ever, the world needs leadership.



Now, more than ever, the world needs international cooperation"-@DrTedros