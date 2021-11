Polovina Britů neví, že při holokaustu bylo zabito šest milionů Židů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejméně polovina Britů neví, že během holokaustu nacisté zavraždili až šest milionů Židů. Vyplývá to z nového průzkumu, o kterém dnes informoval list The Guardian. Přes 50 procent respondentů se také domnívá, že holokaust dnes zajímá méně lidí než dříve a že věří, že něco podobného by se mohlo v budoucnu opakovat.