Rusko: Inspekční cesta delegace MAAE do Záporožské elektrárny nesmí vést přes Kyjev

— Autor: ČTK

Inspekční cesta delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) do Záporožské jaderné elektrárny nesmí vést přes Kyjev, neboť by členy mise vystavila nebezpečí při přechodu frontové linie. Podle agentury TASS to dnes uvedl přední ruský diplomat Igor Višněveckij. Od elektrárny je v posledních dnech hlášeno ostřelování, z něhož se vzájemně obviňují Ukrajina i Rusko. MAAE varovala před možnou katastrofou.