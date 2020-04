Rusko rozpoutalo teror: Kdo poruší zákaz vycházení, čelí trestu. VIDEO vyvolalo rozruch

Minulý týden nařídila moskevská městská rada všem, kdo nemusí vycházet ven, aby zůstávali doma. Obyvatelé, kteří jsou nakažení koronavirem, jsou v karanténě, stejně jako lidé, kteří se během posledních 14 dní vrátili do Ruska ze zahraničí, anebo jim je víc než 65 let.

Jesus Vorobjov zřejmě nepatřil ani do jedné z těchto skupin a je mnohem mladší než 65 let. O víkendu vzal svého psa jménem Plato na procházku kolem Patriarších rybníků v širším centru Moskvy, píše Deutsche Welle.

To není zakázané. Kromě chození do práce mají lidé dovoleno opouštět domov ze tří důvodů: kvůli nákupu potravin, kvůli cestě do lékárny nebo při venčení psa; nesmí ale jít dále než 100 metrů od prahu páníčkova domu.

zdroj: YouTube

U vchodu k malebným Patriarším rybníkům byly umístěny kovové mříže a střeží je policie. Obojí je všem na očích - a Jesus Vorobjov obojí ignoroval. Policisté ho i se psem zastavili u rybníka. Od té chvíle se detaily rozcházejí podle toho, kdo příběh vypráví, ale výsledek zůstává stejný. Vorobjov byl zatčen a odvezen na nejbližší policejní stanici. Psa policisté nechali jeho osudu.

Zatčení jeden ze svědků natočil na mobilní telefon a za několik minut se video začalo šířit po sociálních sítích společně s lavinou komentářů jejich uživatelů. Některé vyjadřovaly rozhořčení nad "policejní svévolí", jiné peskovaly majitele psa za "asociální chování" a obviňovaly ho z provokace. Soudce u okresního soudu Vorobjova shledal vinným a dal mu pokutu za neuposlechnutí zákazu.

Zatím není jasné, jestli má Vorobjov v plánu pokutu zaplatit, anebo se proti rozhodnutí soudu odvolat. Jisté ale je, že jeho příběh lidi vyděsil. Rusové jsou ohledně nařízení týkajících se koronavirové izolace do značné míry rozpolcení.

Někteří - a pokud věříte oficiálním statistikám, je jich většina - jsou rozumní a hodlají zůstat doma do 30. dubna, kdy má skončit "volno" vyhlášené prezidentem Vladimirem Putinem. Původně měl každý z obyvatel dostávat od města elektronickou povolenku v podobě QR kódu, kdykoli by chtěl opustit byt, aby si koupil chléb nebo vynesl odpadky. Prozatím ale byly tyto plány odloženy.

Jiní se bojí o své živobytí, protože mnoho malých a středně velkých podniků si nebude moci dovolit dál platit zaměstnance, jak po nich požaduje Putin; dostanou se do ekonomických problémů a mohou dokonce i zbankrotovat.

Ten poslední důvod je pravděpodobně příčinou, proč moskevská městská rada z ničeho nic o víkendu zrušila část vyhlášených omezení. Otevřít se tak mohou například salóny krásy a masérské salóny, pokud mají licenci na zdravotní činnosti. Taxi a automobily projíždějí bez omezení a moskevské metro a autobusy fungují normálně, i když jsou dost prázdné.