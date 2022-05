Šojgu podal Putinovi hlášení o dobytí oceláren Azovstal v Mariupolu

Ukrajinské velení dalo obráncům mariupolského metalurgického komplexu Azovstal rozkaz zastavit odpor proti ruským útokům v zájmu zachování života ukrajinských vojáků, uvedl dnes po poledni ve videoprohlášení velitel ukrajinského pluku Azov Denis Prokopenko. Řekl také, že těžce ranění vojáci byli z areálu evakuováni a že se plánuje jejich následná výměna za ruské zajatce.

Generální štáb ukrajinské armády již v noci na úterý sdělil, že vojáci v Mariupolu "splnili svoji misi" a že vrchní vojenské velení nařídilo velitelům jednotek umístěných v Azovstalu, aby chránili životy personálu.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v ruských rukou jsou i podzemní prostory pod ocelárnami. Mluvčí ministerstva Igor Konašenkov podle Interfaxu uvedl, že velitele pluku Azov odvezli z oceláren ve speciálním obrněném automobilu, aby jej tak ochránili "před nenávistí obyvatel města, kteří jej toužili lynčovat za četná zvěrstva".

Podle mluvčího Konašenkova se od 16. května vzdalo 2439 ukrajinských vojáků, obklíčených v ocelárnách. "Dnes se do zajetí vzdala poslední skupina v počtu 531 vojáků," řekl.

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo videonahrávku, která údajně zachycuje kapitulaci obránců Azovstalu. Na videu je vidět zástup neozbrojených mužů, jak se blíží k příslušníkům ruské armády před ocelárnou a hlásí svá jména. Rusové je potom pečlivě prohledávají a podle všeho je také vyzývají, aby ukázali svá tetování.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ukrajinské letectvo se snažilo dopravil letecky do Mariupolu zásoby, ale bylo odraženo a utrpělo velké ztráty. "Velké množství našich pilotů při tom, bohužel, zahynulo," řekl prezident v ukrajinské televizi. "Byli to hrdinové, kteří věděli, že dopravit do Azovstalu léky, potraviny a vodu a vrátit se s těly mrtvých a se zraněnými je téměř nemožné," dodal.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko prohlásil, že o obraně Azovstalu se bude jednou učit na vojenských školách. Podle Heraščenka lidé uvnitř neměli pitnou vodu, prakticky žádné zdravotnické potřeby a jedli jen jednou denně. "Víte, co je to amputovat končetinu bez anestetik? To, co je vidět v hollywoodských hororových filmech, není nic ve srovnání s tím, co viděli a přetrpěli obránci Azovstalu," řekl v ukrajinské televizi Heraščenko.

Ruská propaganda vykresluje příslušníky pluk Azov jako neonacisty. Ale podle ukrajinských médií ukrajinská veřejnost vnímá obránce Mariupolu jako hrdiny. Ruské jednotky obléhaly strategicky položené přístavní město u Azovského moře od 1. března. Po dobytí většiny Mariupolu zůstal rozlehlý areál oceláren Azovstal, nacházející se přímo ve městě, poslední baštou ukrajinského odporu, který vedli právě vojáci pluku Azov spolu s námořními pěšáky a příslušníky dalších jednotek.