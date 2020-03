Trump nepřijede do Moskvy na oslavy výročí konce války

"Diplomatickými kanály jsme dostali informaci o tom, že (americký) prezident nepřijede," citovala Peskova agentura TASS. O důvodu Trumpovy neúčasti se mluvčí prezidenta Vladimira Putina nezmínil. Dodal jen, že ruská vláda zatím neví, na jaké úrovni budou USA při oslavách zastoupené.

Americký prezident ještě loni řekl, že si pozvání cení, ale že si není jist, zda bude moci přijet na oslavy "uprostřed politické sezóny", připomněla agentura AP. Trump se uchází o znovuzvolení v listopadových prezidentských volbách.

Slavnostní přehlídka k 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce se v Moskvě uskuteční 9. května. K účasti na těchto oslavách Rusko pozvalo kromě Trumpa mimo jiné i britského premiéra Borise Johnsona a další vedoucí představitele evropských států a zemí bývalého Sovětského svazu. Mezi pozvanými je rovněž severokorejský vůdce Kim Čong-un, napsal TASS.

Účast na oslavách už podle agentury potvrdili vedoucí představitelé osmi států. Vedle České republiky se jedná o Arménii, Bělorusko, Bulharsko, Francii, Indii, Kubu a Venezuelu.

Zatím platí informace, že na květnových oslavách výročí konce války by měl v ruské metropoli zastupovat Českou republiku prezident Miloš Zeman.

V rozhovoru, který v uplynulých dnech poskytl agentuře TASS, Putin řekl, že pokud jde o bývalé členy protihitlerovské aliance, bylo by správné, aby se oslav zúčastnili, a to "jak z jejich vnitropolitického, tak z morálního hlediska". "Těšíme se, že se s nimi uvidíme, a budeme rádi, když přijedou. Pokud nepřijedou, inu, bude to jejich rozhodnutí. Ale myslím si, že to pro ně bude chyba," poznamenal ruský prezident.