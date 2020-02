USA vyzvaly Rusko, aby našlo organizátory vraždy Němcova

Němcov patřil k nehlasitějším kritikům režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Zavražděn byl 27. února 2015 cestou domů na mostě nedaleko Kremlu. Stalo se to několik dní před demonstrací proti Putinově vládě a proti válce na Ukrajině. V té době také Němcov připravoval zprávu zabývající se úlohou Ruska v konfliktu na Ukrajině.

Za vraždu byla před třemi roky odsouzena skupina Čečenců, objednavatele zločinu se ale veřejnost nedozvěděla. Přímý pachatel vraždy dostal trest dvaceti let vězení. Další čtyři osoby, které při zločinu pomáhaly, byly odsouzené k odnětí svobody v délce 11 až 19 let.

Chargé d'affaires americké ambasády v Moskvě Bart Gorman dnes s několika dalšími zahraničními diplomaty vzdal Němcovovi čest položením květin na místo, kde byl někdejší ruský vicepremiér zavražděn. Informuje o tom Reuters.

"Znovu vyzýváme ruské úřady, aby vypátraly ty, kteří tento hrůzný zločin zorganizovali a nařídili," napsala dnes v této souvislosti na twitteru mluvčí amerického velvyslanectví v ruské metropoli Rebecca Rossová.

Charge d’Affaires Gorman joined 30 diplomatic colleagues to lay flowers on Bolshoi Moskvoretsky Bridge where #BorisNemtsov was murdered 5 years ago. “Today, our thoughts are with #Nemtsov’s family and friends, and with the Russian people, as we continue to mourn his loss.” pic.twitter.com/tmVxRG6TJs