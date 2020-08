V Bělorusku se konají volby, Lukašenko nechal kritiky režimu zatknout

Podle pozorovatelů čelí již více než čtvrtstoletí vládnoucí Lukašenko v letošním hlasování nejsilnější opozici za poslední léta. Předvolební mítinky Cichanouské v mnoha běloruských městech přilákaly do ulic tisíce lidí.

Volební kampaň poznamenalo masové zatýkání i zesílené represe vůči kritikům režimu, který je označován za poslední diktaturu v Evropě. Podle lidskoprávních organizací bylo zatčeno na 1300 odpůrců tvrdou rukou vládnoucího Lukašenka.

#Belarus: with elections only a day away police forces in #Minsk are stepping up their repression. Arresting anyone who voices support to the opposition pic.twitter.com/SOvmQQ13ds