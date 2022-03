V Buče ruští vojáci ostřelují sídliště, v Irpini míří na civilisty, uvedl Kyjev

Rada města Buči v prohlášení na facebooku uvedla, že ruští vojáci střílí na civilisty, včetně dětí, nebo na automobily. "Dodávky humanitární pomoci nejsou možné: obec je v nepřátelském obležení," píše se v prohlášení. Město žádá o pomoc, aby se podařilo zachránit jeho obyvatele. Už několik dnů nefungují dodávky elektřiny a tepla ani internetové připojení. Vedení Buči tvrdí, že ruští vojáci vykrádají sklady.

V Irpini podle ukrajinských úřadů zemřeli nejméně tři lidé, mezi nimi dvě děti, když ruští vojáci zahájili palbu na civilisty snažící se dostat se z města. Mezi oběťmi jsou zřejmě členové jedné rodiny. Lidé se z tohoto předměstí Kyjeva snaží dostat do metropole. Odchod jim ale zkomplikovalo zničení mostu na hlavní silnici vedoucí do Kyjeva. Ukrajinská armáda ho vyhodila do povětří, aby zpomalila postup ruských jednotek v případě, že město padne do jejich rukou.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč podle příspěvku na twitterovém účtu běloruské nezávislé televize Nexta řekl, že ukrajinské úřady jednají o evakuaci obyvatel Buči a Hostomelu, které neustále bombardují ruské jednotky.