V Milton Keynes rozvážejí nákupy roboti na kolečkách

Ale od 23. března, kdy vláda zavedla přísná pravidla společenského odstupu, mají tito pomocníci více napilno, než kdy dřív. Nyní v první řadě zdarma doručují nákupy zaměstnancům ve zdravotnictví, a roste také poptávka po robotickém doručení od ostatní veřejnosti.

V anglickém Milton Keynes rozvážejí nákupy roboti na kolečkách (0:59) | zdroj: YouTube



"Nyní nabízíme doručení zdarma pro všechny zdravotníky v Milton Keynes. Chceme těmto lidem trochu usnadnit život v těchto velmi, velmi stresujících časech," řekl Henry Harris-Burland ze společnosti Starship, která tyto roboty vyrábí. "Spousta z nich pracuje 80 hodin týdně a nemají čas si jít nakoupit potraviny, proto používají naše roboty. Je nám ctí, že můžeme být součástí tohoto řešení," dodal.

Roboti mají malou anténu s oranžovým praporkem, aby je lidé při rozvážce zboží nepřehlédli. Jsou dost velcí, aby pobrali několik tašek s nákupem a také balení lahví. Společnost Starship během posledních tří týdnů zdvojnásobila svou flotilu rozvážkových robotů na 70 - a překonala hranici 100.000 jednotlivých rozvážek ve městě od spuštění služby v dubnu 2018.

"Spousta obyvatel se na nás obrací online s prosbou, abychom začali rozvážet i do jejich čtvrti," řekl Harris-Burland. "Děláme vše, co můžeme, tak rychle, jak je možné, abychom rozšířili své služby pro co nejvyšší počet lidí, obzvlášť v této velmi důležité době," dodal.

Jak upřesnil list Daily Mail, lidé si mohou rozvážkového robota objednat prostřednictvím aplikace, kde zadají, zda chtějí dovézt nákup, jídlo z některé restaurace, anebo poštovní zásilku.

Zákazník musí bydlet do vzdálenosti šest a půl kilometru od místa, odkud si objednává rozvoz. V aplikaci pak může sledovat pohyb robota k jeho adrese, aby věděl, kdy dorazí. Poté naskenuje do aplikace kód, robot se otevře a zákazník si vyzvedne své zboží.