V Minsku pokračují protesty, policie prý zatkla koordinátory

Zásahy speciálních policejních oddílů byly i v úterý večer a během následující noci brutální, jak dokumentují záběry zveřejněné na sociálních sítích.

Belta dnes ráno bez bližších podrobností napsala, že byl zadržen muž, který si v 16. patře hotelu Belarus pronajal pokoj, z něhož koordinoval akce. Řídil prý tři muže, kteří pak dávali pokyny stovkám dalších lidí, s nimiž byli spojení.

Od nedělních voleb vycházejí v Bělorusku do ulic tisíce demonstrantů nespokojených s Lukašenkovou vládou a odmítajících jeho zřejmě zmanipulované vítězství. Prezident ale dal jasně najevo, že je odhodlán udržet si úřad s nasazením "všech prostředků". Během prvních dvou nocí protestů bylo při rozhánění davů zraněno mnoho desítek lidí a podle ministerstva vnitra policisté zatkli na 5000 osob. Údaje z dnešní noci demonstrací zatím nejsou známé.

Podle stále předběžných výsledků ústřední volební komise volby s účastí více než 80 procent voličů vyhrál Lukašenko se ziskem 80 procent hlasů. Termín oznámení konečných úplných výsledků ale komise doposud nesdělila. Podle agentury TASS má lhůtu do 19. srpna.

Problémy s internetem trvaly v Bělorusku celou dnešní noc, podle serveru tut.by byl přístup částečně obnovený až ráno. Podle opozice jde o taktiku úřadů omezit možnost kontaktů mezi lidmi a tímto způsobem dosáhnout počet účastníků protestů.

Podle pozorovatelů zásahy proti demonstrantům se stupňují a jejich tvrdost v noci na dnešek ještě předčila brutalitu policistů z předchozích dvou večerů. Opět se objevily snímky zachycující mlácení protestujících obušky a jejich zatýkání.

The police attacked the groups of journalists. They smashed photo cameras of @AP reporter Siarhei Hryts, confiscated flash card with all photos from @nashaniva photojournalist Nadzieja Yuzhan. pic.twitter.com/W0updyKq0a