V Rusku začaly odvody branců do armády, nastoupit má 120 tisíc lidí

Kvůli částečné mobilizaci, kterou Rusko vyhlásilo v září, se podzimní odvody posunuly o měsíc. Letos má do armády nastoupit o sedm tisíc lidí méně než v minulém roce. Odvody se týkají občanů ve věku od 18 do 27 let, kteří nejsou záložníci.

Generální štáb ruské armády dříve uvedl, že armáda nebude brance vysílat do bojů na Ukrajině, kde Rusko od února vede válku. Analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW) toto tvrzení hodnotí jako snahu předejít pokusům mladých Rusů vyhnout se službě v armádě.

"Branci budou téměř určitě po skončení výcviku zhruba v březnu nebo dubnu vysláni na Ukrajinu. Mohli by být nasazeni i dříve v závislosti na změnách v bojích," uvedl Institut pro studium války ve své pravidelné analýze války na Ukrajině.