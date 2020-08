Ve Skotsku vykolejil vlak, na místě jsou vážně zranění

Britská dopravní policie na twitteru uvedla, že ji na místo nehody u Stonehavenu na severovýchodě Skotska přivolali v 9:43 místního času (10:43 SELČ). Podle stanice BBC vyrazily k vlaku tři desítky sanitek, vrtulník a hasiči. Na záběrech pořízených z dálky je vidět jen stoupající oblak kouře. Ani tři hodiny po nehodě nebyly k dispozici bližší informace nebo snímky.

Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová uvedla, že podle prvních informací, které má k dispozici, jsou na místě "vážně zranění". Neštěstí označila za "mimořádně závažné". Účast postiženým vyjádřil už i britský premiér Boris Johnson a ministr dopravy Grant Shapps.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36