Ve volbách v Kosovu zřejmě zvítězila opozice

Podle průzkumů by strana Sebeurčení expremiéra Albina Kurtiho mohla získat mezi 41 a 53 procenty hlasů, zatímco opoziční Demokratická strana Kosova (PDK) a vládnoucí strana Demokratický svaz Kosova (LDK) jen mezi 15 a 20 procenty, napsala AFP s odvoláním na průzkumy, které zveřejnily čtyři televizní kanály. Zatím se ale zdá, že Sebeurčení si v dnešních volbách nedokáže zajistit většinu křesel v parlamentu a bude si muset k sobě najít koaličního partnera, aby sestavilo vládu, podotkla agentura Reuters.

Politickou krizi, která vedla k vypsání předčasných voleb, v zemi vyvolalo loňské červnové schválení koaliční vlády premiéra Avdullaha Hotiho, které předchozí premiér Kurti zpochybnil u ústavního soudu. Soud v prosinci rozhodl, že poslanci Hotiho kabinet potvrdili v rozporu se zákonem.

Kurti ve své stížnosti podané u ústavního soudu tvrdil, že rozhodující hlas podpory Hotiho vládě byl neplatný, protože pocházel od poslance, který byl odsouzen kvůli podvodu. Nejvyšší soudní instance v zemi v tom dala Kurtimu za pravdu.

Kurti, který byl od února do června loňského roku kosovským premiérem, přitom sám v dnešních volbách do parlamentu kandidovat nesmí. Volební komise mu to zakázala, protože jej v roce 2018 soud shledal vinným z trestného činu. V parlamentu na protest proti dvěma schvalovaným zákonům použil spolu s bývalou ministryní spravedlnosti Albulenou Haxhiuovou slzný plyn. Dostal tehdy podmíněný trest.

O 120 mandátů v kosovském parlamentu soupeřilo 28 politických stran a hnutí. Dvacet poslaneckých křesel je vyhrazeno pro národnostní menšiny, přičemž pro srbskou je to polovina. Svůj hlas mohlo dnes podle volební komise odevzdat 1,8 milionu voličů včetně desítek tisíc Kosovanů žijících v zahraničí. Pro lidi nakažené koronavirem byly k dispozici mobilní volební urny.