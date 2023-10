NATO posílá 600 britských vojáků do Kosova

Ve stínu předčasných parlamentních voleb na sousedním Slovensku vyšel průzkum preferencí českých politických stran. Nejvíce voličů, konkrétně 30,8 procenta, by oslovilo opoziční hnutí ANO. Druhá by byla vládní ODS se 13 procenty, přes deset procent by se dostalo ještě hnutí SPD.