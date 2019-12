Velvyslankyně USA přiživila rusko-polský spor o rok 1939. Tweet rozhořčil Moskvu

Ambasadorka Spojených států v Polsku Georgette Mosbacherová v pondělí na twitteru uvedla: "Milý prezidente Putine, Hitler a Stalin uzavřeli tajnou dohodu o zahájení druhé světové války". Volodin její výrok označil za "urážku" Rusů i Američanů a vyzval americké ministerstvo zahraničí, aby vysílalo do světa velvyslance s dostatečnými znalostmi o svých hostitelských zemích.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.