WHO vyzvala výrobce vakcín proti covidu-19 k urychlenému poskytnutí dat

Zařazení na seznam látek pro nouzové použití znamená, že dávky mohou být zaslány do různých rozvojových zemí, které se při svých regulatorních rozhodnutí spoléhají na směrnice WHO. Předběžné schválení vakcín rovněž umožňuje jejich zařazení do programu COVAX, jehož cílem je zásobit vakcínami právě chudší státy.

WHO podle agentury Reuters v dnešním prohlášení nekonkretizovala, kteří výrobci ještě příslušná data nedodali, ale v dokumentu z 23. prosince konstatovala, že má neúplné informace o ruské vakcíně Sputnik V z epidemiologického ústavu Nikolaje Gamaleji.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes uvedla, že laboratoře vyvíjející vakcíny by měly pracovat na více než jen na jedné aktualizované vakcíně proti covidu-19. Měly by zvážit výrobu nejen látek zacílených na aktuálně rychle se šířící variantu omikron, ale také verzí, které bude zaměřená na kombinace variant. "Také od jiných regulátorů slyšíme, že je důležité nevylučovat žádnou možnost," zdůraznil dnes šéf očkovací strategie EMA Marco Cavaleri.