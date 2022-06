Zelenskyj v únoru nechtěl slyšet o hrozbě ruské invaze, prohlásil Biden

Mluvčí Zelenského kritiku odmítl a uvedl, že prezident Ukrajiny před invazí s Bidenem mluvil a vyzýval partnerské země k přijetí preventivních sankcí, jež by Putina zastavily, ale partneři ho nevyslyšeli.

"Vím, že si mnozí mysleli, že možná přeháním. Já jsem to ale věděl a měli jsme data, která to podporovala," řekl podle agentury AP Biden při svém pátečním projevu v Los Angeles. "Nebylo pochyb. Ale Zelenskyj to nechtěl slyšet," dodal.

Mluvčí ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov to podle ruskojazyčné verze BBC odmítl. Podle Nykyforova Zelenskyj tehdy třikrát nebo čtyřikrát s Bidenem hovořil a oba vůdci si vyměnili názory na ruskou hrozbu. "Výrok 'nechtěl slyšet' proto asi potřebuje upřesnění. Ukrajinský prezident navíc tenkrát vyzval partnerské země k zavedení balíčku preventivních sankcí s cílem přimět Rusko, aby stáhlo své jednotky od ukrajinských hranic a snížilo napětí. A tady můžeme říct, že to naši partneři nechtěli slyšet," dodal.